Football-Joueur FIFA : Cristiano Ronaldo, Luka Modrić et Mohamed Salah finalistes

Cristiano Ronaldo, Luka Modrić et Mohamed Salah sont des finalistes du “The Best-FIFA” ou meilleur joueur. Le trophée sera attribué le 24 septembre prochain.

La nouvelle vient tout juste d’arriver de Londres. Comme on peut lire sur un tweet de la FIFA. Le trophée relatif au titre de meilleur joueur FIFA de la saison écoulée sera attribué le 24 septembre dans la capitale britannique.

Mais, l’institution mondiale du football devra au préalable départager trois grandes stars : Cristiano Ronaldo, Luka Modrić et Mohamed Salah. Vainqueur de la ligue des champions avec le Real Madrid, le Portugais Cristiano Ronaldo a inscrit 15 buts.

Quant à son ancien coéquipier Luka Modrić, il a marqué un seul but en champions league. Mais, le Croate a récemment été désigné meilleur joueur UEFA de la saison écoulée et meilleur joueur de la Coupe du monde qui s’est déroulée du 14 juin au 15 juillet en Russie. Ce qui, selon des observateurs, le prédestine à un titre de Ballon d’or. Aux dépens de cette fois-ci de l’Argentin Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, tous deux quintuples détenteurs du titre.

Finaliste lui aussi, l‘Égyptien Mohamed Salah a été auteur d’une magnifique saison avec Liverpool. En champions league, le pharaon a marqué 11 buts, occupant la deuxième place derrière Ronaldo.