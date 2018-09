Cameroun : pas de rentrée scolaire à Mutenguené

Au Collège technique et commercial de Mutenguené à 7 kilomètres de Buea, la capitale de la région du sud-ouest du Cameroun, seuls des ouvriers assainissent la cour de cet établissement d’enseignement public.

Pas l’ombre d’un élève en tenue scolaire en ce 3 septembre, pourtant date de la reprise des cours .

La crise qui secoue les régions d’expression anglaise du Cameroun est passée par là.

« les femmes ont des difficultés pour amener les enfants à l’école et les ramener à la maison. Tu ne sais pas ce qui peut arriver à l’enfant à l’école. Tu ne peux pas savoir s’il est en sécurité à l’école ou pas, parce que lorsque tu l’amènes à l’école, tu reviens le chercher à cause des coups de feu. C’est vraiment terrible. Cette situation n’affecte pas que les femmes et les enfants, les hommes sont aussi concernés »a déclaré Merline Ngwa, une journaliste.

Cette année, la rentrée scolaire est mal tombée, le lundi de chaque semaine a été décrété par en effet les sécessionnistes comme journée « Ville morte » dans les régions anglophone du Nord-ouest et du Sud-ouest depuis le début de la Crise dite anglophone il y a plus de deux ans

Le gouvernement avait annoncé des mesures exceptionnelles pour garantir une reprise effective des cours. À l’image de la présence policière devant les établissements scolaires. Pas suffisant peut-être pour faire échouer le mot d’ordre ‘’ rentrée morte ‘’ lancé par les séparatistes.