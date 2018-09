Nigeria : Merkel appelle à une présidentielle crédible

L‘économie n’ a pas été l’unique volet de la visite de la chancelière allemande au Nigeria. La politique s’est aussi invitée au menu de son séjour à Abuja. Angela Merkel a appelé à l’organisation d’une élection présidentielle crédible. Gage, à ses yeux de la confiance de la populations à envers ses dirirgeants.

“Les jeunes ne peuvent faire confiance à leur pays que si le processus politique est transparent, non corruptible et se déroule dans un esprit libre et équitable. C’est là un élément très important de la bonne gouvernance que les jeunes attendent de leur pays.”, a déclaré la Chancelière Allemande.

Reste à savoir si cette sortie de Berlin ne sera pas vue comme une ‘‘ingérence’‘ dans ses affaires internes par Abuja. Sur le continent, c’est une mode en effet. Des déclarations de certains pays occidentaux quand il s’agit de gouvernance électorale représentent tout, sauf des paroles amicales pour les régimes en place. A l’opposée des discours sur l’aide au développement ou au renforcement de la coopération militaire.

La présidentielle au Nigeria a lieu l’année prochaine. Muhamadu Buhari, 75 ans est candidat à sa propre succession. Face à lui se dresseront plusieurs adversaires parmi lesquels, d’anciens alliés.