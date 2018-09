Kenya : lutter contre la contrebande pour protéger les entreprises locales et les emplois

Près de 1,4 millions de dollars de marchandises issues de la contrebande ont été saisies ce vendredi 31 août au Kenya. Pour le président Kenyatta, il est question de protéger les entreprises locales et donc les emplois des Kényans.

Produits alimentaires incinérés, des appareils broyés et donc détruits par des bulldozers….Des marchandises d’une valeur de plus de 1,5 milliards de shillings kényans (environ 1,4 millions de dollars ont été détruites par les autorités kényanes. Sous le regard vigilant d’Uhuru Kenyatta.

Witnessed the destruction of illicit goods worth Shs 1.5 billion including 149 vehicles. The ultimate goal of the war against contraband is to save millions of jobs for the youth which are being lost through illegal entry of cheap goods https://t.co/OxJLXivOdw pic.twitter.com/TbagsKu4MF