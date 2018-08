Football : Zidane bientôt entraîneur de Manchester United ?

Qui succédera à José Mourinho à la tête de Manchester United ? Des médias anglophones parlent déjà de Zinedine Zidane.

« L’ancien manager du Real Madrid, Zinedine Zidane, aurait surveillé les bouleversements à Old Trafford et est prêt à intervenir si le conseil de Man Utd décide de limoger Mourinho », a rapporté mercredi The Daily Mirror, un quotidien britannique fondé en 1903.

Mais, afin de balayer des rumeurs faisant étant d’un licenciement imminent de Mourinho, le staff de Manchester United aurait demandé au Portugais de remettre de l’ordre au sein de l‘équipe, estime l’agence nationale de presse (NAN) du Nigeria.

Un Manchester United qui a très mal commencé sa saison 2017-2018 avec une victoire étriquée (2 – 1) contre Leicester et une correction subie à domicile face à Brighton (3 – 0).

Sous la direction de Zidane, le Real a remporté trois titres consécutifs de ligue européenne des champions, un titre du championnat d’Espagne, deux titres de Super Coupe d’Europe et deux trophées du Mondial des clubs.

Des résultats qui ont valu à Zinedine Zidane d’intégrer le cercle des grands entraîneurs que le monde footballistique ait jamais connus.

