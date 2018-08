[Photos] Kenyatta partage ce qu'il a ramené des États-Unis

Le chef de l‘État kényan est rentré au pays ce mardi 28 août. Uhuru Kenyatta rentrait d’un voyage qui l’a conduit la veille aux États-Unis. Au pays de l’Oncle Sam, le président kényan a signé avec Donald Trump de multiples accords dans plusieurs domaines dont la coopération économique.

Or, cette rencontre a eu lieu dans un contexte où l’Afrique donne l’impression de se tourner vers la Chine qui soi-disant ne jure que par des partenariats « gagnant-gagnant ». La signature de ces accords augure donc un véritable ancrage des États-Unis au Kenya. Et même dans toute l’Afrique.

Et ce message, publié sur sa page Twitter, résume à lui seul la satisfaction de Donald Trump, le président américain : « Melania et moi avons été honorés d’accueillir le président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta et Mme Margaret, à la Maison Blanche aujourd’hui ! ».

En rentrant dans son pays hier, Kenyatta a, lui, donné l’impression de rentrer d’une partie de chasse fort fructueuse. « Nous sommes revenus dans le pays après une visite réussie aux États-Unis où j’ai eu des engagements fructueux avec Donald Trump », a écrit le chef de l‘État kényan sur sa page Twitter, à peine venait-il de descendre à l’aéroport international Jomo-Kenyatta de Nairobi.

