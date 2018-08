Trump-Kenyatta : premières impressions

Comme prévu, Uhuru Kenyatta a rencontré ce lundi 27 août aux environs de 21 heures GMT, son homologue américain Donald Trump.

Jusqu‘à très tard dans la nuit, rien ou presque n’a filtré des discussions de quelque 20 minutes comme prévu, entre les deux hommes d‘État.

Toutefois, on ne saurait se montrer indifférent à la luxuriance du jardin de la Maison Blanche et de ce doux soleil d‘été qui luisait au-dessus des époux Trump et Kenyatta. On ne peut pas non plus faire fi de la chaleur qu’a dégagée la poignée de main entre les deux dirigeants.

Signe que tout marche comme sur les roulettes entre Nairobi et Washington. Ainsi qu’en témoignent ces premières impressions de Donald Trump sur sa page Twitter : « Melania et moi avons été honorés d’accueillir le président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta et Mme Margaret, à la Maison Blanche aujourd’hui ! »

. FLOTUS Melania and I were honored to welcome the President of the Republic of Kenya, UKenyatta and Mrs. Margaret Kenyatta to the WhiteHouse today! pic.twitter.com/ZU5MovNKt8 — Donald J. Trump (realDonaldTrump) 27 août 2018

