Nigeria : un candidat à la présidentielle promet de protéger les homosexuels

L’ancien gouverneur de l‘État de Cross River au sud-est du Nigeria entend dépénaliser l’homosexualité au cas où il est élu président du Nigeria en 2019. Mais, une loi nigériane de 2014 punit sévèrement l’homosexualité

Qui dit que la campagne pour la présidentielle de 2019 au Nigeria n’a pas encore commencé ? En tout cas, pas Donald Duke.

Invité ce lundi 27 août à une émission de télévision, l’ancien gouverneur de l‘État de Cross River au sud-est du Nigeria (1999-2007) a abattu ses premières cartes qui lui baliseront le chemin qui mène au palais présidentiel Aston Rock Villa d’Abuja.

