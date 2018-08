Éthiopie : les contrôleurs aériens en grève

Les contrôleurs aériens éthiopiens sont en grève à depuis ce lundi 27 août à 4 HTU, pour exiger de meilleurs salaires. Un jeune contrôleur aérien éthiopien gagne 185 dollars . Les plus expérimentés en sont à 390 dollars dolars de sources syndicales.

Pour le moment seules les vols VIP, les ambulances et les vols présidentiels sont désservis . La grève touche donc les vols commerciaux et commence à impacter Ethiopian Airlines qui subit des retards.

Dans un communiqué publié sur twitter, Ethiopian Airlines, a indiqué que “des dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement de ses opérations sans retards ni perturbations de vols”.

En fait la compagnie aérienne éthiopienne a requisitionné une dizaine de contrôleurs aériens à la retraite .Une douzaine de contrôleurs aériens de la République démocratique du Congo ont aussi été mis à contribution, précisent les millieux syndicaux.

Sollicités les contrôleurs aériens soudanais ont de leur côté opposé une fin de non-recevoir, soulignant leur solidarité avec leur collègue d’Ethiopie.

Les autorités aériennes éthiopiennes n’ont engagé aucune négociation avec les grevistes.

Addis-Abeba, le 3 ème aéroport le plus fréquenté d’Afrique avec 9 millions de passagers par an, accueille 300 atterissages et décollages d’avion par jour.