Créer des lieux de travail pour stimuler l'innovation [Sci tech]

Au Nigeria, une équipe de jeunes passionnés s’est donnée pour mission de redéfinir les espaces de travail pour les start-ups et les entreprises bien implantées dans le monde entier.

L‘équipe est dirigée par Remi Dada, 32 ans, né au Nigeria. Il a quitté son emploi chez Google en tant que responsable du marketing produit pour l’Afrique subsaharienne. La vision de Remi est assez claire et simple, augmenter l’innovation et la productivité sur le continent.

Spacefinish a conçu et construit des espaces de travail pour des entreprises comme Google Nigeria, Stanbic IBTC Bank et Venture Garden Group, pour n’en citer que quelques-unes. Remi nous parle de sa vision plus large et de l’empreinte de son entreprise sur le continent dans un avenir proche.

Rémi nous parle de sa volonté d’aider à changer l’environnement de travail afin d’augmenter la productivité dans l‘écosystème de démarrage au Nigeria et sur le continent avec l’espoir de se développer dans le monde entier.

Nous mettons l’accent sur l’histoire de Spacefinish dans l‘édition de cette semaine de Sci tech avec Ignatius Annor.