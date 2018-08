Kenya : à 9 ans, elle est déjà une déesse dans l'art du dessin

Âgée de 9 ans seulement, la Kényane, Sheila Sheldone fascine grand monde par la magnificence de ses dessins. Une star de la peinture à venir.

Pinceaux ou crayons en main, assise à côté des boîtes de peinture de plusieurs couleurs, Sheila Sheldone passe toutes ses journées à dessiner. Un art qu’elle apprend au fil des secondes à la Lighthouse International School, une célèbre école des beaux-arts de Nairobi.