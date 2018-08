8ème édition du festival d'arts de rue "Chale Wote ! " au Ghana

Les rues d’Accra, la capitale ghanéenne noires de monde alors que des milliers de visiteurs sont venus du monde entier, pour assister au festival Chale Wote. Pendant 7 jours ce festival d’arts de rue a métamorphosé le quartier historique de Jamestown posté sur la mer.

Pour sa 8ème édition placée sous le thème de l’identité africaine et du rapport à l’autre, Chale Wote a réuni de nombreux artistes urbains, photographes et amateurs d’art pour interagir avec les espaces publics et les lieux de la ville.

Plus de 200 artistes ont répondu présent cette année et les visiteurs étaient au nombre de 20.000 selon les organisateurs. Ils ont pu profiter mais aussi participer de manière interactive aux nombreuses activités artistiques comme la peinture sur fresque murale ou encore les concours de danse.

L‘événement comprenait également des ateliers et des collaborations qui ont abouti à un festival de rue ouvert au public.

Cette année, le festival a reçu un coup de pouce du ministère du Tourisme, par le biais d’un soutien financier de 62 000 dollars.

Chale Wote, qui pourrait se traduire par “Allez mec! On y va!” dans la langue Ga locale, vise à amener plus de personnes en contact avec différentes formes d’art en brisant les frontières créatives et en rajeunissant les espaces publics.

Organisé pour la première fois en 2011, le festival a fait d’Accra l’un des pôles culturels incontournable de l’Afrique de l’Ouest.

Certains ont profité de l’occasion pour rendre hommage à l’ancien secrétaire général des Nations Unies et lauréat du prix Noble, Kofi Annan, enterré au Ghana ce vendredi.