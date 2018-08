Zimbabwe : Robert Mugabe est "souffrant", annonce son parti

Santé chancelante pour Robert Mugabe, l’ancien président du Zimbabwe, selon son parti, la Zanu-PF. Dimanche, le parti au pouvoir a donné l’information sur son compte Twitter, sans toutefois entrer dans les détails.

“Nous avons reçu des informations selon lesquelles notre premier secrétaire et président R. G Mugabe ne se porte pas bien. Portez-vous bien Gushungo. Son excellence le président de la République du Zimbabwe Emmerson Mnangagwa s’assurera que vous receviez tous les soins médicaux que vous méritez”, peut-on lire dans la note.