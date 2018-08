Uhuru Kenyatta et Donald Trump se rencontrent ce lundi ... en 20 minutes

Uhuru Kenyatta, le chef de l’Etat kényan est attendu ce lundi à la Maison-Blanche où il doit rencontrer son homologue américain Donald Trump. Au menu des échanges, commerce et sécurité.

Vingt minutes chrono. C’est le temps qu’est censée durer la rencontre entre les présidents kényan et américain ce lundi à la Maison-Blanche. Vingt minutes durant lesquelles les deux chefs d’Etat tableront sur la coopération commerciale et la sécurité en Afrique de l’Est dont le Kenya est le hub.

Considéré comme l’un des principaux partenaires stratégiques de Washington dans la lutte contre le “terrorisme” en Afrique subsaharienne, Nairobi est le troisième bénéficiaire de l’aide à la sécurité des Etats-Unis. Une coopération qui s’est davantage corsée avec la montée en puissance du groupe extrémiste Al-Shabaab, qui mène des attaques tant en Somalie qu’au Kenya. Depuis mai 2017, ce sont quelque 100 policiers qui ont été tués par le groupe dans des attentats à la bombe et des embuscades.