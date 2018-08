Maroc : quand les femmes s'intéressent au football américain

Au Maroc, le football américain n’est plus qu’une affaire d’homme. En tout cas, c’est ce que nous constatons sous le soleil éclatant de Rabat lors de l’entraînement des “Pirates”, une équipe de football américain qui, chose rare, réunit des filles et des garçons.

Concentrés et en sueur, ils sont une trentaine de joueuses et de joueurs, essentiellement âgés de moins de 30 ans, à s’adonner chaque dimanche à ce sport majeur aux Etats-Unis, mais qui reste très confidentiel au Maroc, pays passionné de ballon rond. Sans complexe, les femmes jouent à tour de rôle dans les escouades offensives et défensives.

“‘The pirates’ c’est une association sportive à 100 % spécialisé en football américain. On l’a créé en 2017 dans l’objectif de développer ce sport ici au Maroc. On est la deuxième équipe à Rabat,” a déclaré Ishtar Zahraoui, présidente de l’association ‘Pirates’ de football américain.

“Ca fait presque un an et trois mois que je suis membre de ‘the pirate’ au début je suis venue juste pour voir une amie : après l’esprit au sein de l’équipe et la façon dont le coach traite les membres m’ont plu. Je connaissais avant le football américain, mais je ne savais pas que ça existait au Maroc ; c’est là où j’ai décidé d’intégrer cette équipe,” a expliqué Ghita Ouassil, joueuse au sein de l‘équipe de football américain.

Faute d’effectifs et de moyens, les joueuses et joueurs s’entraînent sur un modeste terrain situé au cœur de la vieille ville de Rabat, ou bien sur la plage.

Recrutées essentiellement par le bouche-à-oreille, elles sont pour la plupart étudiantes avec – comme pour leurs alter ego masculins – des “antécédents” de pratique sportive, dans le judo ou le basket par exemple.