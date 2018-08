CPI : le procès de l'ex-chef de guerre Ntaganda touche à sa fin

L’accusation et la défense prendront la parole pour la dernière fois à partir de mardi dans le procès de l’ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda, près de trois ans après l’ouverture des débats devant la Cour pénale internationale.

L’ex-rebelle a plaidé non-coupable en septembre 2015 des treize crimes de guerre et cinq crimes contre l’humanité qui lui sont reprochés.

Autrefois surnommé “Terminator”, Ntaganda est accusé d’avoir commandité des meurtres, pillages et viols d’enfants-soldats, commis par ses troupes en 2002-2003 en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), au cours d’un conflit qui coûta la vie à plus de 60.000 personnes selon les ONG.

''Et je me suis dit : je ne veux plus qu'aucune autre communauté puisse vivre ce que ma communauté a vécu".