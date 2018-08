Boxe : un Africain remporte la victoire la plus facile de l'histoire

Le boxeur américain Curtis Harper a quitté le ring le 24 août dernier avant même le début du combat qui devrait l’opposer à Efe Ajagba à Minneapolis aux États-Unis. Le Nigérian a ainsi remporté la victoire la plus facile de l’histoire de la boxe professionnelle.

Remporter un combat de boxe par KO ne saurait relever de l’insolite. Tant de grands noms tels que Marcel Cerdan, Mohamed-Ali ou Mike Tyson nous en ont déjà régalés tout au long de leurs carrières professionnelles.

Mais, le vendredi 24 août dernier, Efe Ajagba est entré dans l’histoire. Et pour cause, le boxeur nigérian de 24 ans a été déclaré vainqueur avant même l’entame du combat qui devrait l’opposer à l’Américain de 30 ans Curtis Harper, dans le cadre d’un gala de Premier Boxing Champions (PBC).

First time I’ve ever seen this: heavyweight boxer Curtis Harper walks out of the ring at the opening bell for his fight against Efe Ajagba on live TV! Ajagba wins by DQ without a punch thrown #PBConFS1 pic.twitter.com/U8EH9Vaduf