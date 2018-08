Libye : l'État islamique revendique une attaque à l'est

L‘État islamique a revendiqué ce dimanche une attaque ayant tué près de sept agents de la police routière à un point de contrôle de l’est de Tripoli. La menace terroriste demeure, malgré les efforts des Nations unies et des forces de sécurité locales.

Pas question de chercher les auteurs dans une autre planète. Ce sont en réalité des membres de l‘État islamique qui ont perpétré l’attaque qui s’est produite le 24 août dernier entre les villes de Zliten et de Khoms, sur une route côtière reliant Tripoli à la ville portuaire de Misrata.

L’information donnée par des médias dont l’agence de presse Amaq qui fait état de « sept agents de la sécurité routière tués et une dizaine de blessés ». Information confirmée par des autorités locales qui parlent cependant d’au moins quatre morts.

Attaques récurrentes depuis 2011

Depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011 du fait d’une insurrection populaire soutenue par l’OTAN sous l’impulsion de la France, la Libye est très souvent victime d’attaques terroristes des combattants de l‘État islamique, pourtant délogés en 2016 de Syrte, leur ancien bastion.

Et des responsables libyens et occidentaux redoutent que des militants de l‘état islamique forment des unités mobiles dans le désert et réactivent d‘éventuelles cellules dormantes dans les villes du nord. Ce qui pourrait davantage compromettre les efforts consentis par les Nations unies pour l’unité nationale afin de préparer les élections qui devraient avoir lieu le 10 décembre prochain.