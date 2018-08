Liberia : Wenger et Le Roy honorés par George Weah

Les entraîneurs français Claude Le Roy et Arsène Wenger ont été décorés vendredi de la plus haute distinction du Liberia par le président et légende du football George Weah.

Les deux Français qui ont reçu la médaille de chevalier grand Commandeur de l’ordre humain de la rédemption africaine, (“Knight Grand Commander of the Humane Order of African Redemption”), la plus haute distinction du pays, devant quelques centaines d’invités réunis dans la banlieue de la capitale, avaient lancé à la fin des années 1980 la carrière de footballeur de Georges en Europe Weah marquée par l’obtention du Ballon d’Or en 1995, le seul glané par un joueur africain.

“Je tiens à vous remercier tous pour l’hospitalité merveilleuse que nous avons ici et nous sommes très surpris et honorés. Honorés également par la récompense qui a été exceptionnelle pour nous et personnellement, j’ai une longue histoire avec les joueurs libériens et surtout avec George.” A reconnut Arsène Wenger, ancien manager d’Arsenal.

"Votre rôle positif a non seulement marqué la carrière et la vie de nombreux joueurs africains, mais aussi celles d'une génération entière de jeunes Libériens qui ont fait du président Weah un exemple".

Arsène Wenger avait recruté Weah en 1988 à Monaco, passé ensuite notamment par le PSG (1992-1995) et l’AC Milan (1995-1999).

Lui aussi distingué vendredi à Monrovia, Claude Le Roy, actuel sélectionneur du Togo, avait rencontré le jeune Weah lorsqu’il officiait à la tête du Cameroun.

“Il avait signé au Tonnerre Yaoundé et venait à l’entraînement de la sélection du Cameroun, alors qu’il était libérien. J’ai été ébloui par son talent et j’ai appelé Arsène”, a récemment expliqué celui qu’on surnomme le “Sorcier blanc”.

Sa décision d’accorder la plus haute distinction du pays aux deux entraîneurs français a fait débat au Liberia depuis le début de la semaine, notamment à la radio et dans les journaux.

AFP