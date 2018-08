Égypte : Une équipe de football atteinte de paralysie cérébrale vise de plus grands objectifs

La première équipe de football égyptienne avec des personnes souffrant d’une paralysie cérébrale s’entraîne chaque semaine dans le but de créer une plateforme de football pour les personnes touchées par ce handicap.

C’est la toute première équipe de football égyptienne créée par Abdallah Essam, lui-même atteint de paralysie cérébrale, pour lutter contre la stigmatisation qui empêche les athlètes handicapés en Egypte de poursuivre leurs objectifs et d’atteindre les étapes de la compétition mondiale.

‘‘Nous espérons que tout le monde entendra parler de nous et je souhaite que les personnes handicapées ou atteintes de paralysie cérébrale se joignent à nous, afin d’avoir une plateforme plus importante de communication avec les responsables gouvernementaux afin de créer une fédération et une ligue ici en Egypte.” Espère Abdallah Essam qui a créé l‘équipe.

''À travers le football, nous envoyons un message à la société, disant que nous sommes capables de faire n'importe quoi".

Les jeunes hommes atteints de paralysie cérébrale se sont précipités pour rejoindre l‘équipe afin de pouvoir pratiquer ce sport plus confortablement.

“J’ai commencé à jouer au football il y a longtemps, mais dans cette équipe, je me suis retrouvé en pleine liberté. En jouant avec mes amis jouissant d’un parfait état de santé, il y avait des gens qui disaient qu’on devait faire attention à moi. En jouant avec mes amis ici, je ne me sens pas du tout comme ça et j’ai le sentiment d‘être libre. Nous sommes égaux et il n’y a pas de pression psychologique.’‘ Raconte Hassan Ashraf, joueur de l‘équipe.

L‘équipe a invité les responsables gouvernementaux à venir les voir jouer. Ils espèrent créer une ligue en Égypte où tous les individus ayant une déficience motrice pourraient y adhérer.

Selon Essam, le football de personnes atteintes de paralysie cérébrale est officiellement présent dans plus de 60 pays à travers le monde.

En 1978, la première compétition internationale de foot de paralysie cérébrale a eu lieu en Écosse.

