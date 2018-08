Nigeria : deux agents de sécurité "moqués" pour avoir rendu un sac d'argent

L’affaire défraie la chronique au Nigeria. Deux agents de sécurité privés de l’aéroport international de Muratala Muhammed au Nigeria ont été récompensés pour leur honnêteté dans l’exercice de leurs fonctions.

Selon les autorités aéroportuaires fédérales, le garde de sécurité Junior Achi Daniel et son superviseur Francis Emepuepueaku ont rendu un sac oublié avec de grosses sommes d’argent et des articles de grandes valeurs. Les deux agents travaillaient sur le parking de l’aéroport de Lagos.

Leur action a été saluée par la plupart des Nigérians y compris le président Muhammadu Buhari qui a declaré : “l’honnêteté reste la meilleure politique. Nous devons faire preuve d’un tel comportement quelle que soit la position dans laquelle nous nous trouvons, qu’elle soit haute ou basse”.

“Le Nigeria ne sera plus un pays de corruption et de pillage des ressources publiques. C’est la voie que nous avons choisi, et notre pays finira par trouver un nouveau rivage”, a-t-il ajouté.

Photos: Award ceremony of the two exceptional staff of Halogen Security,Francis Emepueaku & Achi Daniel security guards at the multi level car park of the Murtala Muhammed Int'l Airport, who returned a bag forgotten by a passenger containing large sum of money and expensive items pic.twitter.com/xj3FqDmkrU

FAAN