Muhammadu Buhari réagit finalement au débat sur son état de santé

La controverse a fini par le tirer de son silence. Ce vendredi, et ce pour la première fois, le chef de l’Etat nigérian, Muhammadu Buhari, a répondu aux critiques sur son état de santé.

Sa parole sur son état de santé était rare… jusqu‘à ce vendredi. Le chef de l’Etat nigérian a fini par céder à une salve de critiques qui l’a assailli après sa visite dans son village natal, à Daura, dans l’Etat de Katsina.

“Beaucoup de choses ont été dites sur ma marche à pied à Daura, il y a quelques jours. Je ne l’ai pas fait pour prouver mes aptitudes physiques à quiconque. Les habitants de ma circonscription sont venus en grand nombre me voir, et vu que ma voiture a des vitres teintées, j’ai donc décidé d’y sortir pour que les gens puissent me voir”, a-t-il écrit.

Mardi, Muhammadu Buhari a célébré la fête de l’Aïd al-Adha avec les habitants de son village, parcourant jusqu‘à près de 800 m à pied, au côté d’une foule immense, a rapporté la presse locale. Pour beaucoup, cependant, il s’agissait en réalité d’une mise en scène visant à rassurer sur la santé du président et partant, légitimer sa candidature à la présidentielle de février 2019. Une logique contre laquelle s’insurge le numéro 1 nigérian.

Much has been said about my walk in Daura,a few days ago. I didn’t do it to prove my fitness to anybody. The people of my constituency came out in large numbers to see me, & the car in which I was had tinted windows. So I decided to come out of the car so the people could see me. — Muhammadu Buhari (@MBuhari) 24 août 2018

People who know me know that I am not given to chasing cheap political points. The crowd in Daura were not seeing me so I came out of the car so they could see me. I didn’t and don’t need to walk to convince anyone about my health and the decision to contest for a second term. — Muhammadu Buhari (@MBuhari) 24 août 2018

Une polémique qui a la peau dure

“Les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas du genre à chercher des points politiques bon marché. La foule à Daura ne me voyait pas, alors je suis sortie de la voiture pour qu’elle me voie. Je n’ai pas besoin de marcher pour convaincre qui que ce soit de ma santé ni de ma décision de briguer un second mandat”, a-t-il martelé.

Depuis plus d’une année, la santé du président nigérian est régulièrement sujette à polémique. En 2017, il a notamment passé plusieurs mois à Londres pour des soins médicaux, pendant que son vice-président Yemi Osinbajo assurait l’intérim. Les Nigérians ont dès lors réclamé davantage d’informations sur la question, tandis que ses détracteurs exigeaient tout simplement sa démission.

Avec la présidentielle à venir, le débat est de nouveau ouvert.