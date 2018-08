Face à l'avancée de Netflix, YouTube regarde davantage vers l'Afrique

L’Afrique, un marché que YouTube veut conquérir dans le domaine du service vidéo à la demande. Le géant du streaming envisage dès lors d’augmenter le contenu en provenance de l’Afrique pour son service Premium.

Dans le détail, la filiale d’Alphabet s’intéresse davantage aux séries, privilégiées par les utilisateurs d’internet. Nous recherchons du contenu axé sur la singularité, créé par des auteurs qui ont un potentiel d’attrait international et qui nous emmènent dans un univers ou un environnement nouveau que nous n’avons peut-être jamais vu, explique Luke Hyams, responsable des créations originales chez YouTube.

Si la firme espère ainsi améliorer les abonnements à son service Premium, l’objectif inavoué est surtout de marquer à la culotte Netflix, leader incontesté de la vidéo à la demande et contenus originaux. À ce sujet, d’ailleurs, YouTube compte diffuser en 2019 pas moins de 19 séries originales.

Pas de quoi inquiéter pour l’instant Netflix qui poursuit sa folle lancée. Cette année, l’entreprise a proposé un quota de créations originales 88 % supérieur à celui de 2017. Et en Afrique, le service est de plus en plus apprécié.