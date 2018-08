Éthiopie: Abiy Ahmed présente ses réformes à une délégation du Congrès américain

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a rencontré jeudi une délégation du Congrès des États-Unis à Addis-Abeba.

Les échanges ont tourné autour des questions de coopération bilatérales et régionales entreprises par le Premier ministre éthiopien depuis son accession au gouvernement en avril dernier.

La délégation dirigée par Chris Smith, membre du Congrès, aurait promis de continuer à soutenir les différents processus en cours.

Chris Smith est co-auteur d’une résolution sur les droits de l’homme, adoptée contre le gouvernement éthiopien en avril dernier.

Selon ce membre républicain du Congrès, cette résolution représente un miroir à travers lequel le gouvernement éthiopien doit accepter le regard des autres pays sur sa gouvernance et également une manière d’encourager le pays à multiplier les réformes.

Cette résolution a été adoptée, alors même qu’Abiy entrait en fonction. Celui-ci a mi l’accent sur ses réformesqui se sont traduites par un rapprochement spectaculaire avec l‘Érythrée, la libération de prisonniers politiques ou l’annonce de l’ouverture au privé du capital des grandes entreprises publiques du pays.

La délégation s’est également entretenue avec le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Workneh Ghebeyehu. Les deux parties ont souligné la nécessité de soutenir les réformes engagées par le gouvernement.

#Ethiopia: FM Workneh Gebeyehu met & held discussions with #US congressman Chris Smith, author of #HRes128, a legislation condemning human rights abuses in #Ethiopia & was passed by the House. MofA said Mr. Smith reiterated the need to further cement #Ethiopia‘s current reform pic.twitter.com/bTM3hZLcRS