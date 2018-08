Cameroun : stagnation de la production cacaoyère

Le Cameroun est confronté depuis plusieurs mois à une stagnation de sa production cacaoyère.

Changements climatiques, usage répété des mauvais produits chimiques, la production cacaoyère du Cameroun stagne. Le pays classé 3e au monde derrière la Côte d’Ivoire et le Ghana aura du mal à atteindre l’objectif de production de 600 000 tonnes d’ici 2020 tel que prévu par l’Etat.

Pourtant, la Fève qui constitue la deuxième source en devises du pays crée plus de 600 000 emplois directs et indirects.

À suivre, les explications de Benjamin OMBE BESSALA, expert -consultant en communication digitale, et promoteur de CACAO INFO , première plateforme web bilingue spécialisée sur le secteur cacao au Cameroun.

Bénin : Jinukun, la start-up agro-business

À la découverte de la Start-up béninoise JINUKUN, spécialisée dans le commerce en ligne des produits issus des fermes agricoles locales.

L’entreprise, également spécialisée dans la production et la transformation permet par ailleurs aux producteurs béninois d‘écouler plus facilement leur produit à travers un plus large réseau.