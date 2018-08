Arsène Wenger est arrivé au Liberia, en pleine controverse

Arsène Wenger a atterri à Monrovia, la capitale libérienne, dans la soirée de mercredi où il doit être décoré par son ancien poulain, le chef de l’Etat George Weah.

Accueil royal pour Arsène Wenger. L’ancien coach d’Arsenal a été reçu dès son arrivée à Monrovia par une foule joyeuse, dont de nombreux fans du club anglais qu’il a dirigé pendant 22 ans. De nombreux Libériens ont partagé sur Twitter des images de l’accueil du coach.

Au Liberia, Arsène Wenger n’a pas encore été officiellement reçu par le chef de l’Etat George Weah. Mais cela devrait se faire au plus tard ce vendredi, date à laquelle l’entraîneur français recevra la plus haute distinction du pays. Un autre technicien français, Claude Le Roy devrait également être distingué.

