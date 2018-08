Une application pour soigner les plantes [Sci-tech]

Une application pourrait bien aider les paysans africains et du monde entier en aidant les cultivateurs à très vite diagnostiquer les maladies de plantes.

L’application s’appelle Yiri-drôtô qui veut dire en malinké le docteur des plantes est developpé par la start-up Grainothèque, une entreprise sociale qui œuvre pour la valorisation de la diversité génétique des plantes nourricières africaines et le potentiel microbiologique du sol.

La start-up est dirigé par un jeune ivoirien, fils d’agriculteur qui a connu et vécu des situations de faim extrême. il a lancé cette initiative pour réduire les perte d’aliments du à l’action combiné des ravageurs de cultures.

On a développé une application qui s’appelle Yiri Drôto. C’est une application mobile qui utilise l’intelligence artificielle pour identifier les agents pathogènes responsables des anomalies des plantes et proposer des solutions à ces agriculteurs pour pouvoir non seulement circonscrire le mal mais aussi prendre en charge le mal le plus tôt. Donc cette solution propose deux services principaux. Le premier service c’est le diagnostique à l’aide de l’apllication mobile et le deuxième service c’est la mise en relation avec les entreprises qui proposent donc des traitements de ces pathologies que nous avions identifié. Mais avec cette application, nous sommes sur que nous pourrions réduire de près de 80 pour cent les pertes post-récoltes mais aussi renforcer la productivité des petits agriculteurs à travers les champs paysans et par ailleurs essayer d’aller vers une agriculture beaucoup plus de précision a expliqué Daniel oulai son concepteur.

Les concepteurs de Yiri-drôtô l’ont voulu hybride et transposable à n’importe quel endroit du monde, peu importe la zone agro-climatique. L’application a été développé de sorte à être adaptée aux situations de chaque région et zone agro-écologique spécifique peu importe les caractéristiques climatos-spécifiques…

En plus de diagnostiquer la plante, elle propose aux producteurs des solutions de traitement. Toutes les maladies végétales, les ravageurs ou les déficiences nutritives laissent un schéma spécifique. Le logiciel apprend donc rapidement à détecter ces modèles avec une précision d’estimation jusqu’à 95%. Yiri-drôtô vérifie automatiquement les plantes pour les carences, les maladies et les ravageurs. Rappellons que les bactéries, les virus et de nombreux parasites microscopiques provoquent des maladies chez les végétaux et infligent de lourdes pertes aux cultures, notamment en zone tropicale. Une très bonne initiative pourrait-on dire lorsque l’on pense que les ravageurs et les maladies des plantes affectent les cultures vivrières, et entraînent des pertes importantes pour les agriculteurs et menacent la sécurité alimentaire en Afrique.