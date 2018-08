Cameroun : la première selection de seedorf

Absence remarquée du capitaine Moukandjo

Le sélectionneur du Cameroun Clarence Seedorf et son assistant Patrick Kluivert, ont dévoilé lundi la liste de 23 joueurs sélectionnés en vue du prochain match des éliminatoires de le CAN 2019 contre les Comores, le 8 septembre prochain.

La liste restreinte a cependant été marquée par des absences surprenantes, comme le capitaine de l‘équipe, Benjamin Moukandjo, le meilleur joueur de la can 2017, Christian Bassogog, ainsi qu’Adolphe Teikeu et Clinton Njie.

Cependant, Paul Georges Ntep et Adrien Tameze ont reçu ont été selectionnés pour la première fois. L’entraîneur néerlandais a également fait appel à Ambroise Oyongo Bitolo après son retour d’une longue blessure.

Le Cameroun accueillera la CAN l’année prochaine et le pays espère bien remporter lea compétition, mais Seedorf a mis en garde contre un optimisme exagéré.

Les Lions Indomptables sont logés dans le groupe B des éliminatoires, avec le Malawi, les Comores et le Maroc.