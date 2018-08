"La Negrada", ou la reconnaissance des afro-mexicains sur grand écran [This is Culture, TMC]

“La Negrada”, du réalisateur Jorge Perez Solano ? Un film qui a fait couler beaucoup d’encre depuis sa sortie au Mexique le 10 août dernier.

Un film historique pour plusieurs raisons, la première étant que c’est le premier film Mexicain avec un casting 100% noir, que des acteurs amateurs locaux, et qu’il devrait contribuer à la reconnaissance longuement attendue de la communauté afro-mexicaine sur grand écran.

L’histoire des noirs du Mexique qui représentent 1% de la population totale, reste encore très peu connue du grand public et pour cause, ils sont à peine reconnus comme groupe ethnique officiel chez eux, où ils font l’objet d’un racisme quasi institutionnalisé. Ces afro mexicains seraient des descendants d’esclaves, dont le plus célèbre d’entre eux, Gaspard Yanga, issu d’une famille royale au Gabon, et premier esclave affranchi.

Il a fondé le village de Yanga à la fin du 16ème siècle, et on y trouve aujourd’hui encore des traces de cette présence africaine.