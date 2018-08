Gervinho et Mbia retrouvent l'Europe

Dans Football Planet cette semaine, les choses qui se précisent en coupe africaine des clubs. La liste des qualifiés pour les quarts de finale s’est rallongée ce week-end, à l’issue de la cinquième journée. Il ne reste plus que trois places à prendre en Ligue des Champions et cinq en Coupe de la CAF.

On parle également du football nigérian en pleine tourmente sur fond de guerre entre un président élu par une assemblée générale et un autre installé par le ministère des Sports sur une décision judiciaire.

Et puis c’est l’heure des grands retours européens pour des stars africaines aux portes de la retraite. Le Camerounais Stéphane Mbia et l’Ivoirien Gervinho retrouvent respectivement le championnat français et le Calcio italien.