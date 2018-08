Nigeria : le choléra fait 186 morts à Abuja

Une épidémie de choléra a tué 186 personnes, sur 16 000 malades recensés au Nigeria, selon le centre national de contrôle des maladies.

Halima Adamu, une mère de six enfants, a récemment perdu son mari lors de l‘épidémie de choléra dans la banlieu d’Abuja. Selon elle, son mari n’avait pas été pris en charge à temps.

“Nous avons fait tout notre possible pour soigner mon défunt mari, mais il a continué à vomir et à déféquer, perdant de graves liquides, et il est finalement décédé. Nous avons appris plus tard qu’il était mort du choléra “ a expliqué cette veuve.

Cette épidémie est quasi-endémique au Nigeria en raison de la mauvaise qualité des systèmes d’approvisionnement en eau, en particulier dans les régions densément peuplées. Selon les nations unies, 110 millions de Nigérians n’ont pas accès à des installations sanitaires et plus de 70 millions sont privés de l’eau potable.

Des experts de la capitale fédérale (FCT), le centre de santé primaire d’Abuja, se sont rendus à Mpape pour sensibiliser les habitants de la communauté. Les résidents à haut risque d’infection apprennent à identifier les symptômes du choléra et à se présenter rapidement à l’hôpital pour un traitement.

“C’est une communauté pauvre et la pauvreté est aussi indirectement liée aux épidémies de choléra. Mais là encore, il est important que la communauté changent d‘état d’esprit et prêtent beaucoup d’attention à son hygiène et à l’assainissement de l’environnement. Le gouvernement ne peut pas tout faire pour nous” a déclaré Ramatu Abdu-Aguye, un fonctionnaire du FCT Primary Health Center.

Les autorités ont intensifié l‘éducation sanitaire dans les communautés de la capitale nigériane afin de sensibiliser les habitants à la prévention et à la gestion de la maladie.

Rappelons qu’une infection au choléra provoque une diarrhée grave et une déshydratation qui peut entraîner la mort si elle n’est pas traitée correctement. Elle se propage par les aliments ou l’eau contaminés.