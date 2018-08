Madagascar : Marc Ravalomanana candidat à la présidentielle

Marc Ravalomanana candidat à l‘élection présidentielle à Madagascar.

L’ancien chef de l’Etat malgache de 2002 à 2009 a annoncé sa candidature samedi lors d’un meeting sur la plage de Toamasina situé à l’Est du pays devant des milliers de ses partisans. Il se lance ainsi dans la course à la présidence dans un contexte de tension politique entre le chef de l’Etat et l’opposition.

“Je suis là pour batir et non pour détruire pour protéger le peuple et non pour l’appauvrir ou le rendre triste. Je vais donner à manger à tout le monde. N’ayez pas peur, je connais ce qu’est l’industrialisation” a t-il déclaré lors de son meeting.

? La liste des 17 candidats à la présidentielle de 2018, après les dépôts de dossiers ce jour auprès de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) de :



? Eliane Bezaza

? Marc Ravalomanana

La candidature de Marc Ravalomanana porte à dix-sept le nombre de candidats officiellement déclarés. Parmi ces candidats, l’ancien chef de l‘État Andry Rajoelina, le président sortant Hery Rajaonarimampianina mais aussi deux anciens Premiers ministres. La date limite est fixée au 21 août.