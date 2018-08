Ramaphosa rend hommage à Koffi Annan

Le président sud-africain n’est pas resté silencieux après l’annonce de la disparition de celui que la communauté internationale appelle, ‘‘citoyen du monde’‘.

Cyril Ramaphosa a salué l’action de l’ancien secrétaire général des nations-unies, Koffi Annan en matière de préservation de la paix.

‘‘Nous avons été remplis de fierté de voir un dirigeant africain s’occuper des problèmes mondiaux et y apporter des solutions, c’est l’occasion de lui rendre un grand hommage et nous nous souviendrons de lui avec fierté, il a laissé un héritage, un héritage de rétablissement de la paix dans le monde, un héritage de collaboration et un héritage en matière de construction économique sur le continent. Il nous manquera cruellement’‘, a déclaré le président sud-africain.

Ramaphosa a aussi salué l’implication du prix nobel de la paix au sein de la fondation Elders créée par Nelson Mandela.

D’autres sud-africains se sont aussi inclinés devant sa mémoire.

Kofi Annan est décédé dans un hôpital de Berne, en Suisse, des suites d’une courte maladie.