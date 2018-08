[Photos] l'ONU prête main forte au Niger pour vaincre la faim

Le président du Niger Mahamdou Issoufou a eu une séance de travail ce vendredi 17 août à Niamey avec des responsables des agences de l’ONU chargées des questions d’alimentation et d’agriculture.

Il s’agit de José Graziano da Silva, directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), de Gilbert Houngbo, Président du Fonds international pour le développement agricole (FIDA) et de Davis Beasley, directeur exécutif du Programme alimentaire mondial (PAM).

Ils étaient venus pour appuyer le Niger dans l’exécution du projet « les Nigériens nourrissent les Nigériens ». Un programme destiné essentiellement à garantir la sécurité alimentaire dans ce pays sahélien menacé constamment par la sécheresse et les terroristes.

Par ailleurs, le projet est censé s‘étendre à bien d’autres domaines. « Une initiative qui ne vient pas de nous et qui est simple et efficace dans la desserte en eau potable des villages du pays, et après l’exemple de Maradi, nous comptons financer un million de citernes qui vont alimenter les écoles en milieu rural en eau potable et en période sèche », a par exemple expliqué José Graziano da Silva.

Quant à l’hôte de ces retrouvailles, il ne s’est pas empêché d’exprimer sa joie. « Heureux d’avoir accueilli cette mission conjointe ici au Niger. Je voudrais saluer leur engagement pour le développement de notre pays et les remercier pour cette visite historique. Ensemble, pour l’objectif « Faim Zéro Avant 2021 », a écrit sur sa page Twitter, Mahamadou Issoufou.