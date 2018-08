Malawi : des appels à la modification de la constitution pour avoir la possibilité de congédier un vice-président

Changer la constitution du Malawi afin de donner la possibilité au président de limoger son adjoint. C’est la solution toute trouvée que propose Brown Mpinganjira, ancien ministre des affaires étrangères et membre du parti démocratique progressiste (DPP, au pouvoir) pour mettre fin aux tensions entre le président Peter Mutharika et son vice président Saulos Chilima.

Mpinganjira a déclaré lors d’une interview sur une télévision locale Times TV que la nouvelle constitution devrait donner au président le pouvoir de congédier et d’engager un vice-président, tout comme cela se fait avec les ministres du gouvernement.

Nous devons permettre au président de révoquer le vice-président pour qu’il y ait un respect mutuel entre les deux. Les quatre présidents que nous avons eus au Malawi ont eu des problèmes avec leurs vice-présidents. Les quatre ne peuvent pas être de mauvaises personnes. Il y a quelque chose qui ne va pas et qui est structurel, alors corrigeons cela à partir de la constitution“, a déclaré Mpinganjira.

Le paragraphe 4 de l’article 80 de la Constitution du Malawi stipule : “Le Premier vice-président est élu en même temps que le président et le nom d’un candidat au poste de Premier vice-président figure sur le même bulletin de vote que le nom du candidat à la présidence qui l’a désigné”.

Brown Mpinganjira a fait cette proposition alors que le président Peter Mutharika et son vice-président Saulos Chilima sont en mauvais termes à la suite de ce dernier du parti présidentiel. Il a depuis crée en juillet son parti politique.

Chilima attaque publiquement et continuellement le parti au pouvoir pour corruption et népotisme et devrait défier Peter Mutharika aux élections générales de mai 2019.

Relation souvent tendu entre le président et son adjoint au Malawi

Les relations entre Bingu wa Mutharika président de la République du Malawi de mai 2004 jusqu‘à sa mort, en 2012 n’ont pas toujours été au beau fixe avec sa vice-présidente Joyce Banda. Une fois présidente, Banda s’est également brouillée avec son adjoint Khumbo Kachali.

Le premier président du Malawi, Kamuzu Banda, n’avait pas de vice-président, tandis que son successeur, Bakili Muluzi, en avait un à Justin Malewezi. Ils se sont bien entendus pendant neuf ans, mais en 2004, Malewezi a démissionné du Front démocratique uni au pouvoir lorsque Muluzi a nommé Bingu comme son successeur.