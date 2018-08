Des Ghanéens saluent ''fiers'' de Koffi Annan

C’est au Ghana, que Koffi Annan, premier sub-saharien a occupé la fonction de chef des nations unies avait vu le jour en avril 1938. Sa mort samedi ne peut donc laisser les populations de ce pays indifférentes.

Bien que secoués par cette perte, des Ghanéens saluent la mémoire du prix nobel de la paix, une des figures de proue de ces dernières décennies.

“Nous sommes très fiers de lui de tout ce qu’il a accompli dans la vie. Et il n’a pas seulement fait la fierté du Ghana, il a fait la fierté de l’Afrique. De plus, il a rendu le monde fier et c’est un moment si triste pour le monde, je ne le limiterais pas au Ghana”, explique, Ibrahim Nuhu, vendeur de rue au Ghana.

“Vous savez, quand un homme noir d’Afrique peut occuper une telle position, cela signifie que ce type est un homme célèbre, un homme fort”, affirme Emmanuel Annan, homme d’affaires.

Un hommes dont l’action fera peut-être école dans son pays, mais aussi dans d’autres zones du continent.