Cameroun : Patrick Mboma dénonce déjà « le manque d'expérience » de Kluivert et Seedorf

En dépit de leur bilan globalement positif en tant que footballeurs, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert n’ont pas assez d’expérience en tant que coaches. C’est en tout cas l’avis de Patrick Mboma cité par des médias camerounais.

À peine venaient-ils d’arriver au Cameroun et parapher un contrat de 4 ans que Clarence Seedorf et Patrick Kluivert respectivement entraîneur et coach adjoint des Lions indomptables essuient déjà des crotiques provenant des fils du pays. Et pas des moindres.

«J’avoue que je suis surpris. Seedorf a une expérience d’entraîneur très légère », a déclaré Patrick Mboma dans une émission de football.

Le Ballon d’or africain 2000 pointe aussi du doigt la méconnaissance par les deux hommes de l’Afrique étant donné que les deux hommes n’ont jamais travaillé dans le continent.

Cette sortie de Mboma pourrait être l’arbre qui cache le malaise, et même la colère de tout le peuple camerounais quant à la nomination des deux techniciens hollandais à la tête de leur troupeau léonin.

Né en 1970 à Douala, Mboma a été double vainqueur de la CAN (2000 et 2002), vainqueur de la coupe de ligue française en 1996 avec FC Metz et vice-champion de France avec le PSG en 1997. Il avait aussi été champion du monde olympique en 2000.