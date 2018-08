RDC : Goma se prépare pour tenter de contenir Ebola

À Goma, dans l’est de la République démocratique du Congo, des postes de lavage des mains sont installés par L’UNICEF au coin des rues et des chauffeurs de motos-taxis sont interdits de partager des casques. Et pour cause, prévenir la propagation d’Ebola au cas où le virus viendrait à Goma, une ville d’un million d’habitants située au bord du lac près de la frontière rwandaise, se trouvant à plus de 350 km au sud de l‘épicentre de la ville de Mangina, dans la province du Nord-Kivu.

Une épidémie d’Ebola soupçonnée d’avoir tué 43 personnes se propage à travers les terres agricoles luxuriantes de l’est du Congo, où des conflits ethniques et les militaires menacent d’entraver les efforts de confinement. Les mécènes des taxis motos populaires de Goma doivent risquer de dépasser la vitesse sans casque à travers la ville.

“Cette maladie appelée Ebola est déjà proche de nous, donc les clients ne portent pas de casque. On nous a dit que cela pouvait se propager par la sueur et que nos casques sont portés par de différents clients. Nous avons donc été autorisés à transporter des passagers sans casque pour empêcher le virus d’Ebola de se propager,” a déclaré Wemba, conducteur de taxi moto.

Les agents de santé vérifient également la température des résidents dans les lieux publics et à l’entrée de la ville. L’hôpital a mis en place un laboratoire mobile pour tester les cas suspects.

“Ici, à l’entrée du pays, nous prenons la température et si quelqu’un a une température supérieure à 38 degrés Celsius, nous l’isolons et nous l’emmenons poliment dans un coin isolé et nous entamons immédiatement des consultations,” a expliqué l’inspecteur sanitaire, Inda Kavira.

Le Congo, vaste pays forestier, est devenu un lieu de rassemblement pour de nouveaux traitements, y compris la première utilisation de vaccins qui ont permis de contenir une épidémie déclarée en juillet, quelques jours avant la découverte de la dernière flambée.

Les résidents de Goma savent que les percées médicales ne signifient pas grand-chose si des mesures simples ne sont pas prises sur le terrain.

C’est le genre de préparation qui est devenue courante au Congo, qui a connu 10 épidémies d’Ebola depuis la découverte du virus sur la rivière Ebola en 1976, tuant au total quelque 900 personnes.