Le président malgache candidat à sa succession

Le chef de l‘État malgache Hery Rajaonarimampianina sera bel et bien candidat à la prochaine présidentielle. Il devrait faire face à deux anciens présidents et deux anciens Premiers ministres.

Pas de suspense, pas de surprise non plus Hery Rajaonarimampianina va bien briguer un second mandat. Le président malgache en a fait l’annonce ce vendredi devant la presse à Antananarivo. Et comme un symbole, c’est dans le même hôtel où il avait lancé sa première campagne à la présidence il y a cinq ans qu’il a fait sa déclaration.

Pour justifier sa décision, il évoque la nécessité pour lui de poursuivre ses réalisations et « l‘œuvre de redressement et de développement » de la Grande Île. « Je suis persuadé de pouvoir faire plus que ce que j’ai déjà accompli pour vous », a-t-il notamment expliqué devant ses partisans.

Cette déclaration vient mettre un terme aux spéculations autour de sa candidature après qu’il a laissé planer le doute sur ses intentions. La présidentielle malgache est prévue le 7 novembre prochain. Et Her y Rajaonarimampianina devrait affronter deux anciens présidents, Andry Rajaolina et Marc Ravalomanana qui ont annoncé qu’ils seraient candidats.

Pour l’heure, 13 dossiers ont été déposés à la Haute Cour Constitutionnelle. Parmi les candidats officiellement déclarés, deux anciens Premiers ministres, Jean Omer Beriziky et Jean Ravelonarivo. Les candidats ont jusqu’au 21 août pour déposer leurs dossiers.