Australie : réduction de peine pour une Sud-Soudanaise qui a tué ses trois enfants

*Akon Guode, une Sud-Soudanaise accusée d’infanticide, passera moins de temps que prévu en prison. Sa peine vient d‘être réduite par un tribunal australien. *

La jeune dame a été reconnue coupable du meurtre de ses trois enfants, Bol, âgé d’un an et ses jumeaux Hanger et Madit, âgés de quatre ans, à Melbourne en 2015. Elle les avaient alors placés dans une voiture puis les avaient conduits jusque dans un lac pour les noyer. Un quatrième enfant également présent dans la voiture, Alual, a eu la vie sauve grâce à des passants.

Des crimes pour lesquels la jeune mère – qui a plaidé coupable sans préciser ses motivations – avait initialement été condamnée à 26 années de prison. Si la cour d’appel de Victoria admet que Akon Guode a “violé de façon irrémédiable et fatale” la confiance de ses enfants, elle souligne toutefois l‘état mental de la mère.

“Victime” de la guerre

Témoin de la guerre civile au Soudan, elle a assisté à l’assassinat de son mari et subi d’autres traumatismes, avant d’obtenir l’asile en 2008 en Australie, a fait savoir la procureure Anne Ferguson. Ses actes sont davantage “le résultat d’un désespoir extrême plutôt que d’une forme de vengeance”, a conclu la juge Lex Lasry.

Des circonstances atténuantes qui ont conduit la cour d’appel à réduire sa peine à 16 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Elle sera par ailleurs expulsée de l’Australie à la fin de sa peine.