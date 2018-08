Football : Victor Moses raccroche ses crampons avec le Nigeria

L’international nigérian Victor Moses a décidé dans la soirée de mercredi de prendre sa retraite internationale. Le Super Eagles n’a que 27 ans.

L’aventure n’aura duré que six ans, depuis sa première sélection en février 2012 à Kigali face au Rwanda. Après avoir revêtu à 38 reprises pour 12 buts inscrits la tunique de l‘équipe nationale du Nigeria, Victor Moses a décidé de quitter le banc des Super Eagles.

“Je veux annoncer qu’après mûre réflexion, j’ai pris la décision de ne plus jouer avec la sélection. J’ai vécu les meilleurs moments de ma vie sous le maillot des Super Eagles et je garde des souvenirs pour toujours. Rien ne pourra égaler la fierté que j’ai ressentie en représentant mon pays”, a écrit sur son compte Twitter l’ailier ou piston nigérian.

“J’ai déjà parlé au responsable par téléphone et je voudrais le remercier, lui et son personnel, la Fédération nigériane et tous mes coéquipiers pour leur soutien durant tout ce temps. Plus important encore, je voudrais dire merci au peuple nigérian de croire en moi et de me soutenir… Et je serai toujours un Nigérian fier de soutenir l’équipe. Merci pour les souvenirs et bonne chance à l’équipe pour l’avenir”, a-t-il ajouté.

Victorieux de la Coupe d’Afrique des Nations 2013 avec le Nigeria sous la direction du coach Stephen Keshi, le sociétaire de Chelsea a par ailleurs disputé deux Coupes du monde (2014, 2018) avec les Super Eagles.

L’annonce de sa retraite internationale intervient justement après la dernière qui s’est déroulée en Russie. Cette Coupe du monde a du reste prêté le flanc à de nombreux départs. C’est notamment le cas des Espagnols Andrés Iniesta, Gérard Piqué et David Silva, mais aussi des Allemands Mesut Ozil et Mario Gomez, de l‘Égyptien Essam El Hadary, ou encore Français Adil Rami. Le gardien croate Danijel Subasic a annoncé, lui aussi dans la soirée de mercredi qu’il prenait sa retraite internationale.