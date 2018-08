Somalie : le commerce en ligne, un business qui rapporte gros

Le business qui rapporte gros en Somalie, celui du nouveau marché virtuel qui génère des centaines d’emplois chaque année.

C’est un marché de plus en plus concurrentiel, et malgré la guerre le marché virtuel de la Somalie se porte bien. Le pays assiste à une prolifération des entreprises du commerce en ligne. C’est le cas de Soomar Online Market, l’une des start-ups les plus performantes du pays qui atteint les 500 000 transactions commerciales chaque mois.

Côte d’Ivoire : la galère des producteurs de caoutchouc

Le marché du Caoutchouc en Côte d’Ivoire, un secteur de moins en moins porteur avec la chute de son prix sur le marché mondial.

Il est le 7e producteur de Caoutchouc naturel au monde, et pourtant la Côte d’Ivoire a aujourd’hui du mal à écouler sa production. Le pays fait face à une surproduction mondiale avec pour conséquences directes, la baisse des revenus individuels des hévéaculteurs qui dénoncent par ailleurs, les surtaxes prélevées par l‘État.

Dans cette édition, les explications d’Eugène Malan Kremien, le président de l’Association des professionnels du caoutchouc naturel de la Côte d’Ivoire APROMAC. Il nous répond depuis la ville de grand-lahou en Côte d’Ivoire.