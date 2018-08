Le Sénégal et la Mauritanie dasn le viseur d' Amnesty International

L’organisation de défense des droits de l’homme a accusé mercredi Dakar de ne pas garantir aux opposants des procès équitables.

Amnesty considère comme biaisai les procès du maire de la capitale Khalifa Sall condamné en première instance à 5 ans de prison et de Karim wade qui a écopé de 6 ans de prison en mars 2015.

Pour cette ONG, le procès du fils de l’ancien président Abdoulaye Wade n’ a pas respecté les normes internationales, car il est sans appel.

Or ces deux acteurs politiques sont des candidats déclarés à la présidentielle de 2019. À l’approche de ce scrutin, Amnesty affirme que le Sénégal doit garantir aux journalistes, aux leaders de l’opposition, aux contradicteurs du gouvernement et aux défenseurs des droits de l’homme leurs droits à la liberté d’expression et à organiser des manifestations pacifiques sans peur et sans répression.

Autre pays épinglé par Amnesty mercredi, la Mauritanie. L’ONG dénonce les arrestations d’opposants et des militants antiesclavagistes à quelques semaines de élections législatives et locales de septembre.