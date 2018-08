Joseph Kabila félicité par ses homologues d'Afrique centrale

Le chef de l’Etat de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, ainsi que le Soudan du Sud étaient au centre des attentions lors d’un mini sommet à Luanda des chefs d’Etat et de gouvernement des pays de l’Afrique centrale.

Les messages de félicitations se poursuivent à l’endroit du président Joseph Kabila qui a dévoilé mercredi dernier son dauphin à la présidentielle de décembre à laquelle il ne compte pas se présenter.

Réunis à Luanda, la capitale angolaise, “les chefs d’Etat ont salué le fait que le président Joseph Kabila a honoré sa parole de respecter scrupuleusement la Constitution au terme de son second mandat. C’est la preuve de sa détermination à placer l’intérêt du peuple de RDC au-dessus de toute autre chose”, ont écrit dans leur déclaration finales des chefs d’Etat de l’Afrique centrale.

Il s’agit des présidents Ali Bongo (Gabon), Dennis Sassou Nguesso (Congo) et Joao Lourenço (Angola) ainsi que les ministres des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo (Rwanda) et Leonard She Okitundu (RDC).

Avant que Joseph Kabila ne désigne son ancien ministre de l’Intérieur et secrétaire permanent du parti présidentiel (PPRD), Emmanuel Ramazani Shadary comme Dauphin, les pays de la région ont multiplié les pressions, l’enjoignant de se soumettre à la Constitution et l’Accord de la Saint-Sylvestre. Seuls gages selon eux pour éviter un conflit en RDC et au-delà de ses frontières.

À Luanda, les dirigeants d’Afrique centrale ont par ailleurs avalisé l’accord de paix récemment signé entre les bélligérants de la guerre civile au Soudan du Sud et encouragé “toutes les parties à s’investir dans son application pour arriver à la paix désirée et à la réconciliation nationale”.

