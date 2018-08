WhatsApp Busniess pour les PME[Sci tech]

C’est une innovation pour les petites entreprises du monde entier, l’application whatsapp continue de croître.

Whatsapp a d’abord lancé l’application plus tôt cette année sur certains marchés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie, entre autres, et elle est maintenant disponible dans le monde entier. Cela signifie que si vous êtes une petite entreprise, c’est une façon très pratique de suivre les clients et d’accroître votre clientèle. Nous avons parlé à Josiah Kwesi Eyison, PDG de la société ghanéenne iSpacegh pour les détails

Samsung a dévoilé jeudi son dernier modèle de téléphone, le Galaxy Note 9, alors qu’il est tenaillé avec un ralentissement marqué des ventes, le leader mondial de la vente de téléphones intelligents a enregistré une baisse de 22 % de son chiffre d’affaires de mobile et mise sur ce modèle pour stimuler les ventes.

Vous ne payez pas une tierce personne pour diffuser votre message. Cette fois, vous avez le contact direct de quelqu'un à qui vous pouvez transmettre un message.

De plus, une vague de recherche médicale fournit de nouvelles preuves que la marijuana peut aider les chiens et les chats à guérir l’arthrite, l‘épilepsie, l’anxiété et d’autres maladies sans les effets secondaires des médicaments traditionnels.

La demande d’informations est si forte qu’une table ronde “Cannabis et chats” a été organisée le dimanche 5 août, le plus grand événement mondial centré sur les chats, Catcon en Californie.