Tunisie - Egalité successorale : une manifestation pour soutenir le projet du président Essebsi

C’est un véritable bras de fer engagé entre anti et pro-socialistes en Tunisie. Pour cause, un projet de loi controversé soutenant l‘égalité entre hommes et femmes.

Ils étaient 2000 dont de nombreuses femmes dans les rues de Tunis lundi à défendre un texte soutenu par le président tunisien Béji Caïd Essebsi, et qui rend hommes et femmes égaux en matière d’héritage.

Ce texte inédit dans un pays conservateur divise, car il déroge à un principe inspiré du Coran.

“Je pense que c’est important de changer aujourd’hui la condition de la femme en Tunisie. Je pense que c’est important que l’on atteigne un jour l’égalité hommes/femmes et quand je vois le nombre de personnes qui sont ici, je suis optimiste et je me dis que c’est toujours possible de changer”, explique Meriam Smida une manifestante.

“Je suis là pour défendre nos droits qui sont déjà acquis et pour les protéger, voilà ! Et pour insister, pour insister, pour confirmer, pour défendre nos libertés, la liberté d’expression, la liberté… C’est-à-dire les libertés personnelles”, a renchéri Samia, une autre manifestante.

Samedi, une manifestation hostile aux propositions de réforme sociétales avait rassemblé plus de 5.000 personnes à Tunis.

La loi tunisienne actuelle qui s’appuie sur le droit islamique prévoit qu’en règle générale, un homme hérite le double d’une femme du même degré de parenté.