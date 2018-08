Samuel Eto'o a rejoint son 13e club, au Qatar

Destination Qatar pour l’ancien international camerounais Samuel Eto’o. L’ex-capitaine des Lions Indomptables a rejoint gratuitement le Qatar Sports Club, le treizième vestiaire de sa longue et riche carrière de footballeur, quelques jours après avoir quitté le club turc de Konyaspor par consentement mutuel.

Le club basé à Doha a annoncé l’arrivée du footballeur de 37 ans sur son compte Twitter, assurant qu’il serait présenté aux fans ce mardi.

Samuel Eto’o, élu quatre fois Ballon d’Or africain de l’année est la dernière recrue de la Qatar Stars League où il rejoindra l’ex-international espagnol Xavi et l’ancien meneur de jeu néerlandais Wesley Sneijder. Deux joueurs qu’il a côtoyés respectivement au FC Barcelone et au AC Milan et avec qui il a remporté la Ligue des Champions.

Légende incontestée de l‘équipe du Cameroun avec laquelle il a soulevé deux Coupes d’Afrique, il en est à ce jour le meilleur buteur avec 56 buts.

