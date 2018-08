Cameroun : Boko Haram en perte de vitesse (Rapport ICG)

Boko Haram serait-il en train de perdre du terrain dans l’Extrême-Nord du Cameroun ? C’est en tout cas la quintessence d’un rapport que vient de publier l’ONG International Crisis Group consacré à la lutte contre la nébuleuse terroriste dans le septentrion camerounais.

S’il est vrai que le mouvement djihadiste constitue encore une menace à la paix et la stabilité, le groupe s’est affaibli affirme l’Organisation. Pour preuve, en deux ans, le nombre de victimes, civils et militaires a baissé de 40 %.

Une perte d’influence qui trouve son origine dans la baisse du nombre d’attaques du mouvement djihadiste et les échecs récurrents des attentats-suicides. ICG signale également que seuls quelques centaines ou un millier, tout au plus, sur les milliers de Camerounais qui ont rejoint la secte islamiste entre 2012 et 2016, appartiennent encore à ce mouvement.

L’ONG interpelle donc le gouvernement camerounais à mettre en place une politique de soutien aux anciens membres de Boko Haram qui pourraient aider à fragiliser le mouvement en dissuadant les combattants camerounais encore actifs.