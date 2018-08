Qualifications CAN U-17 : La CAF disqualifie 11 joueurs de plus de 11 ans [Football Planet]

Le nigerian Emmanuel Amuneke, l’ancien super eagle a été nommé lundi entraîneur de l‘équipe nationale de Tanzanie pour un contrat de deux ans. Il a été présenté lors d’une conférence de presse de la Fédération tanzanienne de football et sera en charge des Taifa Stars aux côtés des assistants et entraîneurs locaux.

I’m ready for this new fresh challenge as Head Coach of The Tanzania National Football Team. Thanks to the Tanzania Football Federation for their confidence. The ideas have what football requires. Let’s start to work hard #amuneke #serengetibeer #kcbbank #vodacom #azamtv #TFF pic.twitter.com/RyZyDG0wF1