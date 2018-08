"Malika, reine guerrière" : place aux super-héroines africaines ! [This is Culture, TMC]

Malika est le dernier personnage créé par Roye Okupe, un graphiste et scénariste nigérian, passionné d’afro futurisme. Son personnage s’inspire ouvertement de la légende de la princesse Amina de Zaria, appelée aussi « la reine guerrière », qui aurait régné sur une grande partie du territoire Haoussa au 16ème siècle.

Roye Okupe qui a fondé Youneek Studios, une maison d‘édition de bandes dessinées dont tous les héros sont africains l’explique lui-même, son objectif, c’est de raconter l’histoire, la culture et la mythologie africaine.

Produire des films basés sur des personnages africains est indispensable selon Roye, pour véhiculer une représentation positive du continent, que l’on réduit encore trop souvent à la pauvreté et à la corruption, et pour changer la manière dont les Africains et les noirs à travers le monde se perçoivent eux-même.

C’est pour cela qu’il a décidé d’auto-produire les premiers épisodes de Malika, grâce à une campagne de financement participatif sur “Kickstarter “.